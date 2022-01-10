2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 203510225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 388,07192

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 407,00721

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 53556

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510225

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,07192

Tavan Puan: 407,00721

Başarı Sıralaması: 53556

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,27261

Tavan Puan: 473,34983

Başarı Sıralaması: 50866

Kontenjan 2020: 7+0

Yerleşen 2020: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 422,76638

Tavan Puan: 449,73697

Başarı Sıralaması : 47958

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 432,87191

Tavan Puan: 469,45776

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32800

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.