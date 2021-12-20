2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105710324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 424,82112

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 431,1793

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25345

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710324

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,82112

Tavan Puan: 431,1793

Başarı Sıralaması: 25345

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,50119

Tavan Puan: 491,08148

Başarı Sıralaması: 24188

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 465,37263

Tavan Puan: 472,61796

Başarı Sıralaması : 21458

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,28926

Tavan Puan: 466,56652

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.