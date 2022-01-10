2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710015
105710015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105710015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 455,83382
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 468,55793
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9787
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105710015
ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 455,83382
Tavan Puan: 468,55793
Başarı Sıralaması: 9787
Kontenjan 2021 – 2022 : 190
Yerleşen 2021 – 2022: 190
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 512,28425
Tavan Puan: 521,00991
Başarı Sıralaması: 8895
Kontenjan 2020: 190+5
Yerleşen 2020: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 495,33492
Tavan Puan: 507,11169
Başarı Sıralaması : 8405
Kontenjan 2019 : 180+5
Yerleşen 2019 : 185
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,16692
Tavan Puan: 504,31303
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 7940
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.