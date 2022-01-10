2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105710015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 455,83382

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 468,55793

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9787

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710015

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 455,83382

Tavan Puan: 468,55793

Başarı Sıralaması: 9787

Kontenjan 2021 – 2022 : 190

Yerleşen 2021 – 2022: 190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 512,28425

Tavan Puan: 521,00991

Başarı Sıralaması: 8895

Kontenjan 2020: 190+5

Yerleşen 2020: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 495,33492

Tavan Puan: 507,11169

Başarı Sıralaması : 8405

Kontenjan 2019 : 180+5

Yerleşen 2019 : 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,16692

Tavan Puan: 504,31303

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7940

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.