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  4. 2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710245

2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710245

105710245 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105710245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710245   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: --

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 1

Yerleşen 2021 – 2022: 0

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,35503

Tavan Puan: 482,35503

Başarı Sıralaması:  27989

Kontenjan 2020:  1+0

Yerleşen 2020: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 474,73244

Tavan Puan: 474,73244

Başarı Sıralaması :  16739

Kontenjan 2019 :  1+0

Yerleşen 2019 : 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1+0

Yerleşen 2018 : 0

taban-puan.jpg

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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