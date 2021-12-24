2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Müh. Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105810077
105810077 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105810077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 405,95071
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 438,46339
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38689
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105810077
ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,95071
Tavan Puan: 438,46339
Başarı Sıralaması: 38689
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 70
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,56935
Tavan Puan: 495,02366
Başarı Sıralaması: 36463
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 436,24858
Tavan Puan: 470,87267
Başarı Sıralaması : 38791
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 424,08449
Tavan Puan: 505,47299
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 37700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.