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2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105810086

105810086 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105810086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü   Mühendislik Fakültesi   Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105810086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Kimya Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 377,73298

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 421,63423

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 63100

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105810086   

ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,73298

Tavan Puan: 421,63423

Başarı Sıralaması: 63100

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,13115

Tavan Puan: 474,82990

Başarı Sıralaması:  66660

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,11895

Tavan Puan: 435,86632

Başarı Sıralaması :  73551

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,13426

Tavan Puan: 426,05288

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  74800

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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