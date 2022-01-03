2022 Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910437

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105910437 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 161 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 281,8173

Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 376,82018

Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 200903

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910437

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,8173

Tavan Puan: 376,82018

Başarı Sıralaması: 200903

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 161

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,78922

Tavan Puan: 390,96622

Başarı Sıralaması: 204545

Kontenjan 2020: 160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,24857

Tavan Puan: 373,43871

Başarı Sıralaması : 215881

Kontenjan 2019 : 160+4

Yerleşen 2019 : 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,41586

Tavan Puan: 398,34607

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 220000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.