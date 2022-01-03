2022 Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910437
105910437 | Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105910437 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 161 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 281,8173
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 376,82018
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 200903
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910437
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 281,8173
Tavan Puan: 376,82018
Başarı Sıralaması: 200903
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 161
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,78922
Tavan Puan: 390,96622
Başarı Sıralaması: 204545
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,24857
Tavan Puan: 373,43871
Başarı Sıralaması : 215881
Kontenjan 2019 : 160+4
Yerleşen 2019 : 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,41586
Tavan Puan: 398,34607
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 220000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.