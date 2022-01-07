2022 Kapadokya Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203851880

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851880 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 306,98464

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 388,67445

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 151199

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851880

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,98464

Tavan Puan: 388,67445

Başarı Sıralaması: 151199

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,48858

Tavan Puan: 444,57353

Başarı Sıralaması: 68124

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 402,99332

Tavan Puan: 431,50605

Başarı Sıralaması : 62384

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.