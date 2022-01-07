2022 Kapadokya Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203851880
203851880 | Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851880 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 306,98464
Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 388,67445
Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 151199
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851880
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,98464
Tavan Puan: 388,67445
Başarı Sıralaması: 151199
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,48858
Tavan Puan: 444,57353
Başarı Sıralaması: 68124
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 402,99332
Tavan Puan: 431,50605
Başarı Sıralaması : 62384
Kontenjan 2019 : 6+0
Yerleşen 2019 : 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.