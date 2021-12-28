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  4. 2022 Karadeniz Teknik Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210971

2022 Karadeniz Teknik Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210971

106210971 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Karadeniz Teknik Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210971

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Of Teknoloji Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106210971 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,59686

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 380,76149

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 82315

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210971   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Of Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,59686

Tavan Puan: 380,76149

Başarı Sıralaması: 82315

Kontenjan 2021 – 2022 : 56

Yerleşen 2021 – 2022: 56

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,73996

Tavan Puan: 430,17656

Başarı Sıralaması:  92251

Kontenjan 2020:  56+2

Yerleşen 2020: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 352,43243

Tavan Puan: 403,97105

Başarı Sıralaması :  108689

Kontenjan 2019 :  56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,26894

Tavan Puan: 401,64271

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  121000

Kontenjan 2018 :  56+2

Yerleşen 2018 : 58

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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