2022 Karadeniz Teknik Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210971
106210971 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106210971 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,59686
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 380,76149
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 82315
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210971
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Of Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 358,59686
Tavan Puan: 380,76149
Başarı Sıralaması: 82315
Kontenjan 2021 – 2022 : 56
Yerleşen 2021 – 2022: 56
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,73996
Tavan Puan: 430,17656
Başarı Sıralaması: 92251
Kontenjan 2020: 56+2
Yerleşen 2020: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 352,43243
Tavan Puan: 403,97105
Başarı Sıralaması : 108689
Kontenjan 2019 : 56+2
Yerleşen 2019 : 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,26894
Tavan Puan: 401,64271
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 121000
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.