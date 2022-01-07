2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210335
106210335 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 106210335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 309,79814
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 377,68318
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 146493
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210335
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,79814
Tavan Puan: 377,68318
Başarı Sıralaması: 146493
Kontenjan 2021 – 2022 : 115
Yerleşen 2021 – 2022: 118
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,39231
Tavan Puan: 448,35057
Başarı Sıralaması: 115878
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,10882
Tavan Puan: 422,24928
Başarı Sıralaması : 87493
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,88129
Tavan Puan: 436,23217
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 56300
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.