2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 106210335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 309,79814

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 377,68318

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 146493

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210335

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,79814

Tavan Puan: 377,68318

Başarı Sıralaması: 146493

Kontenjan 2021 – 2022 : 115

Yerleşen 2021 – 2022: 118

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,39231

Tavan Puan: 448,35057

Başarı Sıralaması: 115878

Kontenjan 2020: 110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,10882

Tavan Puan: 422,24928

Başarı Sıralaması : 87493

Kontenjan 2019 : 100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,88129

Tavan Puan: 436,23217

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 56300

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.