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  4. 2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210502

2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210502

106210502 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210502

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106210502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 180 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 180 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 440,45867

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 470,88906

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16341

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210502   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 440,45867

Tavan Puan: 470,88906

Başarı Sıralaması: 16341

Kontenjan 2021 – 2022 : 180

Yerleşen 2021 – 2022: 180

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,07474

Tavan Puan: 522,51607

Başarı Sıralaması:  15035

Kontenjan 2020:  180+5

Yerleşen 2020: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 480,23809

Tavan Puan: 533,77993

Başarı Sıralaması :  14234

Kontenjan 2019 :  200+5

Yerleşen 2019 : 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 475,01408

Tavan Puan: 519,51385

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  13600

Kontenjan 2018 :  200+5

Yerleşen 2018 : 205

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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