2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210502
106210502 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106210502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 180 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 180 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 440,45867
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 470,88906
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16341
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210502
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 440,45867
Tavan Puan: 470,88906
Başarı Sıralaması: 16341
Kontenjan 2021 – 2022 : 180
Yerleşen 2021 – 2022: 180
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,07474
Tavan Puan: 522,51607
Başarı Sıralaması: 15035
Kontenjan 2020: 180+5
Yerleşen 2020: 185
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 480,23809
Tavan Puan: 533,77993
Başarı Sıralaması : 14234
Kontenjan 2019 : 200+5
Yerleşen 2019 : 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 475,01408
Tavan Puan: 519,51385
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13600
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.