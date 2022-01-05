2022 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 301210163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 301210163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 408,41237

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 408,85549

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 36743

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301210163

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,41237

Tavan Puan: 408,85549

Başarı Sıralaması: 36743

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,70474

Tavan Puan: 474,27022

Başarı Sıralaması: 34742

Kontenjan 2020: 7+0

Yerleşen 2020: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 449,4627

Tavan Puan: 450,89942

Başarı Sıralaması : 30551

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,58159

Tavan Puan: 444,09164

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 27400

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.