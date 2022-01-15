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  4. 2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610234

2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610234

106610234 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106610234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 438,93015

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 465,73138

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17074

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610234   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 438,93015

Tavan Puan: 465,73138

Başarı Sıralaması: 17074

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 160

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,7628

Tavan Puan: 512,03688

Başarı Sıralaması:  15860

Kontenjan 2020:  160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 478,61503

Tavan Puan: 499,81454

Başarı Sıralaması :  14916

Kontenjan 2019 :  150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,70506

Tavan Puan: 491,48846

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  14500

Kontenjan 2018 :  150+4

Yerleşen 2018 : 154

taban-puan.jpg

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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