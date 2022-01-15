2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610543
106610543 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106610543 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610543
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: --
Tavan Puan: --
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2021 – 2022 : 1
Yerleşen 2021 – 2022: 0
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,13369
Tavan Puan: 467,13369
Başarı Sıralaması: 39995
Kontenjan 2020: 1+0
Yerleşen 2020: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 443,19286
Tavan Puan: 443,19286
Başarı Sıralaması : 34381
Kontenjan 2019 : 1+0
Yerleşen 2019 : 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: --
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 0
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.