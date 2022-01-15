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  4. 2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610543

2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610543

106610543 | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610543

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106610543 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610543   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: --

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 1

Yerleşen 2021 – 2022: 0

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,13369

Tavan Puan: 467,13369

Başarı Sıralaması:  39995

Kontenjan 2020:  1+0

Yerleşen 2020: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 443,19286

Tavan Puan: 443,19286

Başarı Sıralaması :  34381

Kontenjan 2019 :  1+0

Yerleşen 2019 : 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1+0

Yerleşen 2018 : 0

taban-puan.jpg

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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