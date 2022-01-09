2022 Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910496

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 454,59192

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 489,05292

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 10232

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910496

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 454,59192

Tavan Puan: 489,05292

Başarı Sıralaması: 10232

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,56579

Tavan Puan: 527,27753

Başarı Sıralaması: 23420

Kontenjan 2020: 29+0

Yerleşen 2020: 29

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,18887

Tavan Puan: 518,87991

Başarı Sıralaması : 16519

Kontenjan 2019 : 13+0

Yerleşen 2019 : 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,40083

Tavan Puan: 505,65435

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11700

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.