2022 Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910706

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203910706 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 42 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 481,07511

Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 527,54742

Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3548

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910706

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 481,07511

Tavan Puan: 527,54742

Başarı Sıralaması: 3548

Kontenjan 2021 – 2022 : 42

Yerleşen 2021 – 2022: 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 529,14844

Tavan Puan: 551,34056

Başarı Sıralaması: 3052

Kontenjan 2020: 36+0

Yerleşen 2020: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 505,67309

Tavan Puan: 541,50476

Başarı Sıralaması : 5434

Kontenjan 2019 : 46+0

Yerleşen 2019 : 46

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 519,23182

Tavan Puan: 548,50276

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2210

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

Koç Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.