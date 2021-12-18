2022 Kocaeli Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106910328

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 348,19874

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 380,32094

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 94021

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910328

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,19874

Tavan Puan: 380,32094

Başarı Sıralaması: 94021

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,57997

Tavan Puan: 452,64464

Başarı Sıralaması: 86748

Kontenjan 2020: 80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 375,24167

Tavan Puan: 412,02671

Başarı Sıralaması : 85537

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,82754

Tavan Puan: 400,64166

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 78400

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.