2022 Kocaeli Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 106990626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106990626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 320,98794

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 350,57093

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 129089

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990626

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 320,98794

Tavan Puan: 350,57093

Başarı Sıralaması: 129089

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,28698

Tavan Puan: 430,88666

Başarı Sıralaması: 112711

Kontenjan 2020: 50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,4926

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 116625

Kontenjan 2019 : 50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,42306

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 118000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.