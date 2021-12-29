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2022 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910319

106910319 | Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 321,75665

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 392,19536

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 127955

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910319   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,75665

Tavan Puan: 392,19536

Başarı Sıralaması: 127955

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 93

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,48117

Tavan Puan: 448,28830

Başarı Sıralaması:  103168

Kontenjan 2020:  90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,68595

Tavan Puan: 408,59823

Başarı Sıralaması :  94716

Kontenjan 2019 :  90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,05292

Tavan Puan: 417,02677

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  79900

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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