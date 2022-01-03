2022 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910391
106910391 | Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910391 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 334,15279
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 387,9595
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111064
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910391
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 334,15279
Tavan Puan: 387,9595
Başarı Sıralaması: 111064
Kontenjan 2021 – 2022 : 110
Yerleşen 2021 – 2022: 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,31457
Tavan Puan: 465,00205
Başarı Sıralaması: 98397
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 364,26649
Tavan Puan: 425,87395
Başarı Sıralaması : 96192
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,43721
Tavan Puan: 425,90228
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 81300
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.