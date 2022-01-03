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  4. 2022 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910391

2022 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910391

106910391 | Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910391

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910391 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 334,15279

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 387,9595

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111064

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910391   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,15279

Tavan Puan: 387,9595

Başarı Sıralaması: 111064

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,31457

Tavan Puan: 465,00205

Başarı Sıralaması:  98397

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,26649

Tavan Puan: 425,87395

Başarı Sıralaması :  96192

Kontenjan 2019 :  120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,43721

Tavan Puan: 425,90228

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  81300

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

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Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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