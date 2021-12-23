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  4. 2022 Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910407

2022 Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910407

106910407 | Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 352,29415

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 398,54357

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 89315

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910407   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,29415

Tavan Puan: 398,54357

Başarı Sıralaması: 89315

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,80479

Tavan Puan: 446,37891

Başarı Sıralaması:  81952

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 385,12882

Tavan Puan: 432,95900

Başarı Sıralaması :  76874

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,58166

Tavan Puan: 395,22606

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  73500

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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