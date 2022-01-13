2022 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910276

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 106910276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 318,22644

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 356,73138

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 133167

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910276

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,22644

Tavan Puan: 356,73138

Başarı Sıralaması: 133167

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,02462

Tavan Puan: 470,50401

Başarı Sıralaması: 111898

Kontenjan 2020: 100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,82844

Tavan Puan: 428,93891

Başarı Sıralaması : 87754

Kontenjan 2019 : 100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,1418

Tavan Puan: 431,78258

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53300

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.