2022 Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910479

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106910479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 250 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 454,24453

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,57181

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 10344

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910479

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 454,24453

Tavan Puan: 492,57181

Başarı Sıralaması: 10344

Kontenjan 2021 – 2022 : 250

Yerleşen 2021 – 2022: 250

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 511,55923

Tavan Puan: 528,55097

Başarı Sıralaması: 9241

Kontenjan 2020: 250+7

Yerleşen 2020: 257

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 494,68835

Tavan Puan: 511,57556

Başarı Sıralaması : 8637

Kontenjan 2019 : 250+7

Yerleşen 2019 : 257

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,55356

Tavan Puan: 506,28388

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 8440

Kontenjan 2018 : 250+7

Yerleşen 2018 : 257

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.