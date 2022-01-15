2022 Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910479
106910479 | Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106910479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 250 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 454,24453
Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,57181
Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 10344
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910479
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 454,24453
Tavan Puan: 492,57181
Başarı Sıralaması: 10344
Kontenjan 2021 – 2022 : 250
Yerleşen 2021 – 2022: 250
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 511,55923
Tavan Puan: 528,55097
Başarı Sıralaması: 9241
Kontenjan 2020: 250+7
Yerleşen 2020: 257
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 494,68835
Tavan Puan: 511,57556
Başarı Sıralaması : 8637
Kontenjan 2019 : 250+7
Yerleşen 2019 : 257
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,55356
Tavan Puan: 506,28388
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 8440
Kontenjan 2018 : 250+7
Yerleşen 2018 : 257
Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.