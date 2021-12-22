2022 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 208310036
208310036 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 208310036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 393,52791
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 433,87824
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 48949
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208310036
ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 393,52791
Tavan Puan: 433,87824
Başarı Sıralaması: 48949
Kontenjan 2021 – 2022 : 18
Yerleşen 2021 – 2022: 18
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 445,98842
Tavan Puan: 528,99895
Başarı Sıralaması: 58070
Kontenjan 2020: 17+0
Yerleşen 2020: 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 446,61712
Tavan Puan: 488,58925
Başarı Sıralaması : 32301
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,998
Tavan Puan: 466,48445
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 35400
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.