2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna yönelik iddiaları inceleme talimatı verdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!

T.C. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumuna yönelik iddiaları inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA

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