2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!

2022 KPSS sınav sorularının sızdırıldığı iddiası sonrası Devlet Denetleme Kurulunun yaptığı incelemeden şoke eden detaylar çıktı. Bazı sınav sorularının bir ay önce bir dershanenin deneme sınavında öğrencilere sorulduğu, o dershanede eğitim alan 21 öğrencinin sınavda verdiği cevapların aynı olduğu belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!

Tüm Türkiye, 2022 - KPSS sınav sorularının Yedi İklim Yayınevi'nin denemelerinde sorulması olayını konuşmuş, bunun üzerine açıklama yapan ÖSYM iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vererek iddiaların araştırılmasını istemişti.

2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!

ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞTİ

Aynı günün akşamında Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alınmıştı. 4 Ağustos günü ise ÖSYM Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, atandı.

2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!

KPSS İPTAL EDİLDİ

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, öğle saatlerinde kameralarına karşısına geçerek yaptığı açıklamada 2022- KPSS'nin iptal edildiğin, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumların ertelendiğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şunları söylemişti:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

2022 KPSS sınavının incelemesinde çarpıcı detay! 21 öğrencinin cevap kağıtları aynıymış!

21 KİŞİNİN CEVAP KAĞITLARI BİREBİR AYNI

Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerinin korurken başlatılan incelemede çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. T24'ün haberine göre Devlet Denetleme Kurulu’nca başlatılan özel soruşturmada ilk ipuçları elde edildi. Buna göre KPSS sınavından önce bir cemaate yakınlığıyla bilinen bir dershanenin yaptığı denemede KPSS soru kitapçığında yer alan bazı sorular da yer aldı. Bu dershanede eğitim alıp sınava giren 21 öğrencinin cevap kağıtlarının birebir aynı olduğu belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIK SIK BİLGİ ALIYOR

DDK uzmanlarının soruşturmayı bu yönüyle derinleştirdiği öğrenildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan soruşturmayla ilgili olarak DDK Başkanı Yunus Arıncı’dan sık sık bilgi aldığı kaydedildi.

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