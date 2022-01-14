2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010818

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204010818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 406,82102

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 428,84416

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 38009

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010818

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,82102

Tavan Puan: 428,84416

Başarı Sıralaması: 38009

Kontenjan 2021 – 2022 : 45

Yerleşen 2021 – 2022: 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,31027

Tavan Puan: 494,72353

Başarı Sıralaması: 28788

Kontenjan 2020: 50+0

Yerleşen 2020: 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 447,92805

Tavan Puan: 467,71766

Başarı Sıralaması : 31519

Kontenjan 2019 : 48+0

Yerleşen 2019 : 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 437,04592

Tavan Puan: 460,23218

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 30700

Kontenjan 2018 : 48+0

Yerleşen 2018 : 48

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.