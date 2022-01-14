2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010818
204010818 | Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204010818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 406,82102
Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 428,84416
Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 38009
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010818
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 406,82102
Tavan Puan: 428,84416
Başarı Sıralaması: 38009
Kontenjan 2021 – 2022 : 45
Yerleşen 2021 – 2022: 45
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 481,31027
Tavan Puan: 494,72353
Başarı Sıralaması: 28788
Kontenjan 2020: 50+0
Yerleşen 2020: 50
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 447,92805
Tavan Puan: 467,71766
Başarı Sıralaması : 31519
Kontenjan 2019 : 48+0
Yerleşen 2019 : 48
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 437,04592
Tavan Puan: 460,23218
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 30700
Kontenjan 2018 : 48+0
Yerleşen 2018 : 48
Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.