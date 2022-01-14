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  4. 2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010827

2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010827

204010827 | Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010827

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kto Karatay Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204010827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 441,04045

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 487,8913

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16052

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010827   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 441,04045

Tavan Puan: 487,8913

Başarı Sıralaması: 16052

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,92705

Tavan Puan: 533,12955

Başarı Sıralaması:  13905

Kontenjan 2020:  9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 486,26551

Tavan Puan: 535,08965

Başarı Sıralaması :  11741

Kontenjan 2019 :  6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,54623

Tavan Puan: 538,85972

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  8120

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

taban-puan.jpg

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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