2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300390263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 364,1078

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 396,89879

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390263

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,1078

Tavan Puan: 396,89879

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 45

Yerleşen 2021 – 2022: 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,69231

Tavan Puan: 464,82296

Başarı Sıralaması: 60079

Kontenjan 2020: 37+0

Yerleşen 2020: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,66309

Tavan Puan: 431,94755

Başarı Sıralaması : 54390

Kontenjan 2019 : 14+0

Yerleşen 2019 : 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.