2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3003902642022 Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3003902632022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001904202022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903962022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903952022 Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2088100622022 Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810029Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muş gece yarısı beşik gibi sallandıAbdullah Yüksel kimdir? Kaç yaşındaydı? | Büyük Camii'nin eski müezzini Abdullah Yüksel neden öldü?2022 Üsküdar Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206552493
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2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390263

300390263 | Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 300390263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 364,1078

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 396,89879

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300390263   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,1078

Tavan Puan: 396,89879

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 45

Yerleşen 2021 – 2022: 41

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,69231

Tavan Puan: 464,82296

Başarı Sıralaması:  60079

Kontenjan 2020:  37+0

Yerleşen 2020: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,66309

Tavan Puan: 431,94755

Başarı Sıralaması :  54390

Kontenjan 2019 :  14+0

Yerleşen 2019 : 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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