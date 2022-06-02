2022 LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? MEB LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte belge sorgulama ekranı​​​​​​​

2022 LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? MEB LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşecek olan LGS sınavı ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte belge sorgulama ekranı

2022 LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

​​​​​​​

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.