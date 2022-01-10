2022 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810022

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 208810022 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 373,64764

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 395,79848

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 67016

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810022

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,64764

Tavan Puan: 395,79848

Başarı Sıralaması: 67016

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,75622

Tavan Puan: 467,67179

Başarı Sıralaması: 77448

Kontenjan 2020: 50+0

Yerleşen 2020: 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 418,713

Tavan Puan: 428,77411

Başarı Sıralaması : 50722

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,25315

Tavan Puan: 413,96071

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 67500

Kontenjan 2018 : 48+0

Yerleşen 2018 : 48

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.