2022 Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lokman Hekim Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 208810010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 455,67037

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 516,00489

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9840

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810010

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 455,67037

Tavan Puan: 516,00489

Başarı Sıralaması: 9840

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 511,43373

Tavan Puan: 533,80530

Başarı Sıralaması: 9302

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 491,44661

Tavan Puan: 508,61065

Başarı Sıralaması : 9764

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,05009

Tavan Puan: 489,30191

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15100

Kontenjan 2018 : 40+0

Yerleşen 2018 : 40

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.