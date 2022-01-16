2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110377
204110377 | Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204110377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 31 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 392,75869
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 413,89401
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204110377
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 392,75869
Tavan Puan: 413,89401
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2021 – 2022 : 31
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,49047
Tavan Puan: 483,58780
Başarı Sıralaması: 36518
Kontenjan 2020: 31+0
Yerleşen 2020: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 435,74783
Tavan Puan: 456,51061
Başarı Sıralaması : 39097
Kontenjan 2019 : 27+0
Yerleşen 2019 : 27
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,94784
Tavan Puan: 450,52182
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 40000
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.