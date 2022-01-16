2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110571
204110571 | Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204110571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 463,11256
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,45766
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 7472
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204110571
ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 463,11256
Tavan Puan: 475,45766
Başarı Sıralaması: 7472
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 516,25064
Tavan Puan: 523,21444
Başarı Sıralaması: 7172
Kontenjan 2020: 9+0
Yerleşen 2020: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 498,78603
Tavan Puan: 511,91383
Başarı Sıralaması : 7324
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 496,91736
Tavan Puan: 502,79907
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6680
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.