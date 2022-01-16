2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110571

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204110571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 463,11256

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,45766

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 7472

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204110571

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 463,11256

Tavan Puan: 475,45766

Başarı Sıralaması: 7472

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 516,25064

Tavan Puan: 523,21444

Başarı Sıralaması: 7172

Kontenjan 2020: 9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 498,78603

Tavan Puan: 511,91383

Başarı Sıralaması : 7324

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,91736

Tavan Puan: 502,79907

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6680

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.