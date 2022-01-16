2022 Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204112497

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204112497 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 410,0137

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 434,05616

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 35492

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204112497

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,0137

Tavan Puan: 434,05616

Başarı Sıralaması: 35492

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,67129

Tavan Puan: 510,31302

Başarı Sıralaması: 26242

Kontenjan 2020: 20+0

Yerleşen 2020: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 461,06299

Tavan Puan: 468,70522

Başarı Sıralaması : 23845

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,74283

Tavan Puan: 452,25755

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 26300

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.