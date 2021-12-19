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2022 Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210871

107210871 | Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210871

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107210871 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 413,18731

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 437,84393

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 33180

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210871   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,18731

Tavan Puan: 437,84393

Başarı Sıralaması: 33180

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 479,16487

Tavan Puan: 493,32695

Başarı Sıralaması:  30466

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 449,36187

Tavan Puan: 470,44281

Başarı Sıralaması :  30610

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,63737

Tavan Puan: 455,04148

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  29900

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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