2022 Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107290207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107290207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 48 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 413,91222

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 448,0714

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32672

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290207

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,91222

Tavan Puan: 448,0714

Başarı Sıralaması: 32672

Kontenjan 2021 – 2022 : 48

Yerleşen 2021 – 2022: 48

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,86605

Tavan Puan: 492,01029

Başarı Sıralaması: 37043

Kontenjan 2020: 48+2

Yerleşen 2020: 50

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 432,94535

Tavan Puan: 472,74943

Başarı Sıralaması : 40978

Kontenjan 2019 : 48+2

Yerleşen 2019 : 50

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,45398

Tavan Puan: 446,86460

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44300

Kontenjan 2018 : 48+2

Yerleşen 2018 : 50

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.