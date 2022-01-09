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2022 Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210889

107210889 | Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210889

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Biyomühendislik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Biyomühendislik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü tercih kod numarası 107210889 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Biyomühendislik Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomühendislik Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Biyomühendislik Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Taban Puanı: 348,06043

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Tavan Puan: 397,62635

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başarı Sıralaması: 94183

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210889   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,06043

Tavan Puan: 397,62635

Başarı Sıralaması: 94183

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,89076

Tavan Puan: 434,63043

Başarı Sıralaması:  96907

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,27597

Tavan Puan: 430,71352

Başarı Sıralaması :  106704

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,09405

Tavan Puan: 390,94821

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  106000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

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Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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