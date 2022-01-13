2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210226
107210226 | Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 107210226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,6312
Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 461,76609
Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37357
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210226
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 407,6312
Tavan Puan: 461,76609
Başarı Sıralaması: 37357
Kontenjan 2021 – 2022 : 120
Yerleşen 2021 – 2022: 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 473,34565
Tavan Puan: 493,26057
Başarı Sıralaması: 35025
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 447,50561
Tavan Puan: 464,84024
Başarı Sıralaması : 31780
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 439,90889
Tavan Puan: 468,61586
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29200
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.