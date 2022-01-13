2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072102262022 İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690584Dasit ne demek, TDK'ya göre Dasit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Erciyes Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035100232022 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410015Bağlama Zarf-Fiili ne demek, TDK'ya göre Bağlama Zarf-Fiili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014100212022 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010016Otokontrol ne demek, TDK'ya göre Otokontrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 401710015
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210226

2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210226

107210226 | Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 107210226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,6312

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 461,76609

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37357

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210226   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,6312

Tavan Puan: 461,76609

Başarı Sıralaması: 37357

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,34565

Tavan Puan: 493,26057

Başarı Sıralaması:  35025

Kontenjan 2020:  120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 447,50561

Tavan Puan: 464,84024

Başarı Sıralaması :  31780

Kontenjan 2019 :  120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,90889

Tavan Puan: 468,61586

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  29200

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT