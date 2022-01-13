2022 Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 107210226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,6312

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 461,76609

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37357

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210226

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,6312

Tavan Puan: 461,76609

Başarı Sıralaması: 37357

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,34565

Tavan Puan: 493,26057

Başarı Sıralaması: 35025

Kontenjan 2020: 120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 447,50561

Tavan Puan: 464,84024

Başarı Sıralaması : 31780

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,90889

Tavan Puan: 468,61586

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 29200

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.