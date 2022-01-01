2022 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210817

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107210817 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 333,92373

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 400,9455

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 111339

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210817

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,92373

Tavan Puan: 400,9455

Başarı Sıralaması: 111339

Kontenjan 2021 – 2022 : 220

Yerleşen 2021 – 2022: 220

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,50014

Tavan Puan: 460,09804

Başarı Sıralaması: 112472

Kontenjan 2020: 220+6

Yerleşen 2020: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,19617

Tavan Puan: 413,68794

Başarı Sıralaması : 116950

Kontenjan 2019 : 220+6

Yerleşen 2019 : 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,37525

Tavan Puan: 422,78279

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 125000

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.