2022 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210817
107210817 | Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107210817 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 333,92373
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 400,9455
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 111339
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210817
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 333,92373
Tavan Puan: 400,9455
Başarı Sıralaması: 111339
Kontenjan 2021 – 2022 : 220
Yerleşen 2021 – 2022: 220
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,50014
Tavan Puan: 460,09804
Başarı Sıralaması: 112472
Kontenjan 2020: 220+6
Yerleşen 2020: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,19617
Tavan Puan: 413,68794
Başarı Sıralaması : 116950
Kontenjan 2019 : 220+6
Yerleşen 2019 : 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,37525
Tavan Puan: 422,78279
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 125000
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.