2022 Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210535Altın fiyatları yeniden fırladı, gram altın 800 TL'ye yaklaştı! Yatırım yapanlar paraları sayıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıChelsea 2-0 Tottenham Hotspur | Maç sonucuOmicron varyantı belirtileri nedir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?6 Ocak 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş, sezonu 3 kupayla tamamladı!Son dakika | İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü durağa daldı: Çok sayıda kişi yaralandıBugün hangi maçlar var 6 Ocak 2022 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 6 Ocak 2022 Esenyurt, Sarıyer, Silivri'deki kesintiler hangi mahalleleri etkileyecek?Helallik isteyen CHP'nin, dünden bugüne dini ve başörtüsünü hedef alan konuşmaları, "Bu zihniyet değişmez" dedirtti!2022 Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210111
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210111

2022 Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210111

107210111 | Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Atatürk Eğitim Fakültesi   Kimya Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Kimya Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Kimya Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 282,07333

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 297,95428

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 200350

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210111   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,07333

Tavan Puan: 297,95428

Başarı Sıralaması: 200350

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 21

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,58494

Tavan Puan: 392,17639

Başarı Sıralaması:  195551

Kontenjan 2020:  20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,34022

Tavan Puan: 338,47415

Başarı Sıralaması :  225774

Kontenjan 2019 :  20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,20287

Tavan Puan: 334,73209

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  229000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT