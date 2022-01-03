2022 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210898
107210898 | Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107210898 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 374,81651
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 409,74643
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 65882
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210898
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,81651
Tavan Puan: 409,74643
Başarı Sıralaması: 65882
Kontenjan 2021 – 2022 : 56
Yerleşen 2021 – 2022: 56
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 441,40875
Tavan Puan: 466,63606
Başarı Sıralaması: 62086
Kontenjan 2020: 56+2
Yerleşen 2020: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,23835
Tavan Puan: 433,10720
Başarı Sıralaması : 57710
Kontenjan 2019 : 53+2
Yerleşen 2019 : 55
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,578
Tavan Puan: 423,56810
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 51800
Kontenjan 2018 : 53+2
Yerleşen 2018 : 55
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.