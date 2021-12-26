2022 Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210129
107210129 | Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 386,37827
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 402,93354
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 55068
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210129
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,37827
Tavan Puan: 402,93354
Başarı Sıralaması: 55068
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,06099
Tavan Puan: 500,24918
Başarı Sıralaması: 51052
Kontenjan 2020: 20+1
Yerleşen 2020: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 414,81658
Tavan Puan: 429,87201
Başarı Sıralaması : 53531
Kontenjan 2019 : 20+1
Yerleşen 2019 : 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,71525
Tavan Puan: 427,19722
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 53700
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.