2022 Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210695
107210695 | Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107210695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 475,14679
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 496,29277
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 4547
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210695
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 475,14679
Tavan Puan: 496,29277
Başarı Sıralaması: 4547
Kontenjan 2021 – 2022 : 200
Yerleşen 2021 – 2022: 200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,55429
Tavan Puan: 534,37500
Başarı Sıralaması: 3981
Kontenjan 2020: 200+5
Yerleşen 2020: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 512,15922
Tavan Puan: 524,42805
Başarı Sıralaması : 3917
Kontenjan 2019 : 190+5
Yerleşen 2019 : 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 508,08046
Tavan Puan: 535,27466
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4110
Kontenjan 2018 : 190+5
Yerleşen 2018 : 195
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.