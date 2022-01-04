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  4. 2022 Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210094

2022 Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210094

207210094 | Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mef Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 207210094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 54 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,11224

Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 414,00208

Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 85049

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210094   

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,11224

Tavan Puan: 414,00208

Başarı Sıralaması: 85049

Kontenjan 2021 – 2022 : 54

Yerleşen 2021 – 2022: 54

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,06528

Tavan Puan: 460,97692

Başarı Sıralaması:  94783

Kontenjan 2020:  45+0

Yerleşen 2020: 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,14946

Tavan Puan: 410,20978

Başarı Sıralaması :  127206

Kontenjan 2019 :  38+0

Yerleşen 2019 : 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,53848

Tavan Puan: 400,68951

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  134000

Kontenjan 2018 :  29+0

Yerleşen 2018 : 29

taban-puan.jpg

Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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