2022 Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210428
207210428 | Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 207210428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında İç Mimarlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 348,03028
Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 363,37286
Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 94215
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210428
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,03028
Tavan Puan: 363,37286
Başarı Sıralaması: 94215
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 404,93352
Tavan Puan: 424,36764
Başarı Sıralaması: 94911
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 392,98134
Tavan Puan: 405,35949
Başarı Sıralaması : 70321
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,23846
Tavan Puan: 416,59484
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 51400
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.