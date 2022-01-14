2022 Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210428

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 207210428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında İç Mimarlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 348,03028

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 363,37286

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 94215

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210428

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,03028

Tavan Puan: 363,37286

Başarı Sıralaması: 94215

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,93352

Tavan Puan: 424,36764

Başarı Sıralaması: 94911

Kontenjan 2020: 7+0

Yerleşen 2020: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,98134

Tavan Puan: 405,35949

Başarı Sıralaması : 70321

Kontenjan 2019 : 3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,23846

Tavan Puan: 416,59484

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 51400

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.