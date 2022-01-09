2022 Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210207
207210207 | Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 207210207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 398,07235
Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 403,69185
Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45158
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210207
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,07235
Tavan Puan: 403,69185
Başarı Sıralaması: 45158
Kontenjan 2021 – 2022 : 6
Yerleşen 2021 – 2022: 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 468,85636
Tavan Puan: 472,45674
Başarı Sıralaması: 38650
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,98135
Tavan Puan: 437,42205
Başarı Sıralaması : 40250
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,84185
Tavan Puan: 433,78027
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34500
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.