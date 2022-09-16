2022 Miss Turkey seçimlerinde ülkemizi güzelliğiyle temsil edecek, kültürü ve donanımıyla hayran bırakacak olan Türkiye güzeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında başlayan 2022 Miss Turkey başvuruları ve elemeleri nihayet sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Miss Turkey resmi internet adresinden 20 adayı halkın beğenisine sundu. Aralarında dikkat çeken isimler arasında İlayda Üstün yer aldı. Peki, 2022 Miss Turkey İlayda Üstün kimdir, nereli, boyu kaç, kaç yaşında, hangi okuldan mezun? İşte, İlayda Üstün'ün biyografisi...

2022 MİSS TURKEY İLAYDA ÜSTÜN KİMDİR, NERELİ, BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ OKULDAN MEZUN? İŞTE, İLAYDA ÜSTÜN'ÜN BİYOGRAFİSİ...

İlayda Üstün,1999 yılında dünyaya gelmiştir. 23 yaşında olan Şirin, 1.78 boyundadır. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü öğrencisi olan Üstün, güzelliğiyle şimdiden en çok beğenilenler listesinde yerini aldı.

Aleyna Şirin hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.