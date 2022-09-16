2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerle sosyal medyayı salladı. Yarışmacıların biyografileri ise internetten aratılmaya başlandı. Peki 20 finalistten 2022 Miss Turkey Nurten Ayten kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Nurten Ayten biyografisi...

2022 MİSS TURKEY NURTEN AYTEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE NURTEN AYTEN BİYOGRAFİSİ...

20 finalistten 12 numara olan Nurten Ayten, 21 yaşında ve 1.77 boyundadır. Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.sınıf öğrencisidir.

Tüm finalistleri inceleyen vatandaşlar, Nurten Ayten'in de birincilik şansının yüksek olduğunu düşünüyorlar.

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Yarışmacı hakkında bu bilgiler dışında pek fazla bilgi şuan için bulunmuyor...