2022 Miss Turkey seçimlerinde ülkemizi güzelliğiyle temsil edecek, kültürü ve donanımıyla hayran bırakacak olan Türkiye güzeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında başlayan 2022 Miss Turkey başvuruları ve elemeleri nihayet sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Miss Turkey resmi internet adresinden 20 adayı halkın beğenisine sundu. Aralarında dikkat çeken isimler arasında Selin Erberk Gurdikyan yer aldı. Peki, 2022 Miss Turkey Selin Erberk Gurdikyan kimdir, nereli, boyu kaç, kaç yaşında, hangi okuldan mezun? İşte,Selin Erberk Gurdikyan biyografisi...

2022 MİSS TURKEY SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR, NERELİ, BOYU KAÇ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ OKULDAN MEZUN? İŞTE,SELİN ERBERK GURDİKYAN BİYOGRAFİSİ...

Selin Gurdikyan Erberk,1999 yılında dünyaya gelmiştir. 23 yaşında olan Şirin, 1.78 boyundadır.

Florıda Internatıonal Unıversıty Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi olan Gurdikyan, güzelliğiyle şimdiden en çok beğenilenler listesinde yerini aldı.